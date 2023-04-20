گرميان.. اعتقال شاب يحتال على الرجال بشخصية "أرملة"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة گرميان، يوم الخميس، القاء القبض على شاب انتحل شخصية " أرملة"، واحتال على عدد من الرجال .

وقالت المديرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المتهم استولى على أموال تقدر بـ 100 مليون دينار، وقد تم القبض عليه وهو منتحل شخصية "أرملة" في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تمكن من الاحتيال على عدد من الرجال .

واضاف البيان ان الشاب المحتال نصب كميناً أيضا على أحد الرجال في قضاء دربنديخان، وأخذ منه مبلغ قدره 15 ألف دولار دفعة واحدة .