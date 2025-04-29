رمى بقايا طعامه في النهر.. مطالبة بمحاسبة "سائح عربي" "أساء" الى بيئة كوردستان

شفق نيوز/ أثار مقطع فيديو، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، موجة من الاستياء الشعبي، بعدما أظهر سائحاً عربياً وهو يسيء للبيئة في منطقة سياحية بمحافظة السليمانية، ما دفع أحد النشطاء البيئيين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه.

ووجّه الناشط البيئي الكوردي المعروف "مام هژار"، نداءً اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى الجهات الرسمية المعنية، وعلى رأسها محافظة السليمانية وقائممقامية دوكان، فضلاً عن هيئة السياحة ومديرية حماية البيئة والمصادر المائية في إقليم كوردستان، دعا فيه إلى محاسبة السائح العربي الظاهر في الفيديو، الذي وُثق وهو يلوّث البيئة ويُسيء إلى طبيعة كوردستان ومياهها.

وأشار الناشط في بيانه إلى أن "جهود الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب شخصيات ومؤسسات بيئية، وعلى مدى أكثر من ثلاثين عاماً، أسهمت في رفع مستوى الوعي البيئي بين المواطنين الكورد، من خلال التثقيف، والرعاية الصحية، والإعلام، ومئات الحملات التوعوية التي رسخت ثقافة حماية البيئة لدى الأفراد".

وأضاف: "للأسف، رغم هذا التقدم في الوعي البيئي، فإننا لا نزال نشهد ممارسات غير مسؤولة من بعض الزوار، كالذي ظهر في المقطع الأخير، حيث تعمّد الإساءة إلى البيئة والمياه، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المواطنين".

واختتم الناشط نداءه بالدعوة إلى "تقديم الشخص المسيء إلى العدالة، وتطبيق القوانين البيئية بحقه، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على طبيعة كوردستان وبيئتها"، مؤكداً أن "احترام البيئة مسؤولية جماعية تستوجب الحزم في تطبيق القانون".