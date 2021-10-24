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رمان حلبجة في حقيبة دبلوماسية الى باريس

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-24T15:24:01+0000
رمان حلبجة في حقيبة دبلوماسية الى باريس

شفق نيوز/  وصل رمان حلبجة الشهير، الى العاصمة الفرنسية باريس عبر حقيبة حملها الدبلوماسي الفرنسي اوليفييه ديكوتينيي.  

وقرر القنصل الفرنسي العام في اقليم كوردستان اوليفييه ديكوتينيي، اصطحاب حقيبة مليئة برمان مدينة حلبجة في رحلة العودة الى فرنسا، وفق مانشره عبر تغريدة له على "تويتر"، قائلاً "باريس - العودة من حلبجة".

وكان القنصل الفرنسي زار الاسبوع الماضي مدينة حلبجة ومنطقة هورامان قبل ان يغادر الى العاصمة الفرنسية باريس.

وتشتهر مدينة حلبجة بزراعة الرمان وانتاجه على مستوى المنطقة، بحيث يقام له مهرجانات سنوية للترويج لهذا المحصول وتسويقه كونه يغطي حاجة اقليم كوردستان ويصدر الفائض منه ليكون مصدراً للدخل المحلي.

https://twitter.com/O_Decottignies/status/1452288306557898756

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