"ركضة الأمل".. ماراثون لدعم مرضى السرطان في أربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلق في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، ماراثوناً خاصاً لدعم مرضى السرطان، تحت شعار "ركضة الأمل"، وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات الرياضية والسياسية والدبلوماسية.

وقال عبد الستار عصمت (منظم الماراثون)، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الماراثون بنسخته الخامسة، أقيم اليوم في مدينة أربيل، لدعم مرضى السرطان، حيث يتم التبرع بجميع إيراداته لمستشفى (نانكلي) الخيري الخاص بهذا المرض".

وأضاف أن "الماراثون شارك فيه أكثر من ألف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات ومساحته كانت الركض لثلاثة كم، حيث حدد المستشفى نقطة لنهاية السباق".