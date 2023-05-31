"رق وسلاسل وخمار".. كتاب يوثق وقائع للناجيات الايزيديات (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مراسم توقيع كتاب يروي ما جرى للنساء الإيزيديات على أيدي عناصر تنظيم داعش، للكاتبة الكوردية السورية إلهام عبد الرحمن.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مراسم توقيع الكتاب الذي يحمل عنوان "رق وسلاسل وخمار" والذي يتناول قصص الناجيات الإيزيديات، جرت بمشاركة كتُاب ومثقفين وشخصيات أخرى، في المكتبة العامة لمدينة أربيل.

وقالت المؤلفة الهام عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز "في عام 2022 فكرت في إنجاز هذا المشروع لأقدم مساعدة للنساء الايزيديات بسبب وجود الكثير منهم بيد داعش لحد الآن، وعندما سألت عن قصص هؤلاء النساء وصلتني الالاف من هذه القصص فقمت باختيار سبع قصص وشرحتها في هذا الكتاب".

ومن جانبه، قال الروائي كامران خوشناو، لوكالة شفق نيوز، ان "هذا العمل الذي يحتوي على سبع قصص حقيقية للنساء الايزيديات هو باكورة أعمال الكاتبة التي وثقت هذه الأحداث في كتابها وما حصل للمكون الايزيدي خلال حرب تنظيم داعش حيث أن القصة تبدأ من ليلة الأحداث".