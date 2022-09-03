سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رقم قياسي بأعداد السائحين في كوردستان خلال 2022

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-03T07:58:27+0000
رقم قياسي بأعداد السائحين في كوردستان خلال 2022

شفق نيوز/ كشفت هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن دخول أكثر من أربعة ملايين سائح إلى محافظات الإقليم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022.

وقالت رئيس مجلس السياحة في حكومة الإقليم، أمل جلال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً كبيراً من السائحين الذين قدموا إلى المنطقة من مواطني وسط وجنوب العراق".

وأضافت جلال، أن السائحين اختاروا الإقليم "بسبب ارتفاع  درجة الحرارة في مناطقهم وانخفاضها في مدن الإقليم، فضلاً عن توفر المئات من الأماكن السياحية في كوردستان".

وخلال السنوات الماضية، زار مناطق إقليم كوردستان، أكثر من مليون سائح في السنة الواحدة، بحسب إحصائيات هيئة السياحة في الإقليم، وينقسمون إلى أربع محافظات هي أربيل والسليمانية وحلبجة ودهوك.

related

السليمانية تنتظر 100 ألف سائح في العيد وتوقعات بدخول ستة ملايين لكوردستان (صور)

Date: 2022-07-08 06:56:02
السليمانية تنتظر 100 ألف سائح في العيد وتوقعات بدخول ستة ملايين لكوردستان (صور)

هكذا تجذب "العيون الزرقاء" السيّاح إلى إقليم كوردستان (صور)

Date: 2021-07-18 14:15:38
هكذا تجذب "العيون الزرقاء" السيّاح إلى إقليم كوردستان (صور)

سياحة كوردستان تعلق على حادثة تحطم "سفينة نوح"

Date: 2022-08-13 09:19:12
سياحة كوردستان تعلق على حادثة تحطم "سفينة نوح"

عام استثنائي للسياحة في إقليم كوردستان (صور)

Date: 2022-05-06 12:43:33
عام استثنائي للسياحة في إقليم كوردستان (صور)

إقليم كوردستان.. خطة "ثُمانية" لاستقبال 20 مليون سائح سنوياً

Date: 2022-06-11 05:33:58
إقليم كوردستان.. خطة "ثُمانية" لاستقبال 20 مليون سائح سنوياً

"الزائر الأبيض" ينعش السياحة الشتوية في كوردستان (صور)

Date: 2022-01-07 08:09:57
"الزائر الأبيض" ينعش السياحة الشتوية في كوردستان (صور)

المتسولون وقدسية "الإشارة".. كيف رأى سياح العيد السليمانية؟

Date: 2022-07-15 08:05:35
المتسولون وقدسية "الإشارة".. كيف رأى سياح العيد السليمانية؟

السليمانية تستقبل 25 ألف سائح خلال يومين (صور)

Date: 2022-07-09 08:19:17
السليمانية تستقبل 25 ألف سائح خلال يومين (صور)