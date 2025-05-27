رقصات فلكلورية وأطباق تقليدية تمثل شعوب العالم بمهرجان "القومية" في أربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "القومية" في متنزه سامي عبد الرحمن بمدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بمشاركة واسعة من القنصليات الأجنبية وممثليات الدول المقيمة في الإقليم، إضافة إلى حضور جمع من المواطنين.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي من خلال عرض أجنحة خاصة بمختلف الثقافات العالمية، إلى جانب تقديم أطباق تقليدية تمثل الشعوب المشاركة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المهرجان شهد إقامة عدد من الأنشطة الفنية والعروض المتنوعة بينها رقصات فلكلورية ودبكات شعبية، التي عكست الطابع الثقافي والفني للدول المشاركة.

ويأتي هذا المهرجان في إطار تعزيز قيم التعايش والتقارب بين الشعوب، وتشجيع التواصل الحضاري في بيئة غنية بالتعددية مثل إقليم كوردستان.