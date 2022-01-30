أرقام مفزعة.. السليمانية تسجل أكثر من 10 حالات إصابة بالسرطان يوميا

شفق نيوز/ مع تفاقم العوامل المغذية لظهوره، تحول مرض السرطان إلى آفة تفتك بأرواح العشرات من المواطنين سنويا، وسط عجز لمؤسسات الصحة العمومية منها والخاصة عن احتواء الأعداد المتزايدة للمصابين بهذا المرض.

منظمات وجمعيات صحية دقت ناقوس الخطر في الآونة الأخيرة، بعد أن لفتت إدارة مستشفى هيوا للأمراض السرطانية النظر إلى أن عدد الإصابات بلغ يوميا 10 حالات جديدة في مختلف أنحاء المحافظة، وهو ما يعني أن السليمانية تسجل سنويا ما يصل إلى 3600 حالة جديدة، فيما يتوقع الأطباء ارتفاع العدد إلى 20 ألف إصابة في غضون السنوات الأربع المقبلة.

وأعلنت مستشفى هيوا في السليمانية عن تزايد ملحوظ في عدد الإصابات بمرض السرطان وبصورة ملفتة للنظر خلال بداية العام الحالي.

وقال الدكتور ياد النقشبندي مدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إنه ومنذ بداية العام الحالي تم تسجيل العشرات من حالات الإصابة بالسرطان، بمعدل يومي لا يقل عن تسجيل 10 حالات.

وأضاف ياد، أن نسبة 70% من الإصابات هي من محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها.

وأرجع الدكتور خالد احمد في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، ترتبط أساسا بتطور عدد السكان الذي سيفضي ضرورة إلى ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان، فضلا عن تغير تركيبة العمران البشري، مع تزايد معدل الأعمار فوق الستين سنة مقابل تراجع فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة.