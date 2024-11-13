قوباد طالباني يُعول على زيارة السوداني لفتح باب الحلول السريعة بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أعرب نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، مساء اليوم الأربعاء، عن أمله بأن تسهم زيارة رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، إلى الإقليم والسليمانية أن تفتح باب الحلول السريعة للملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وأوضح طالباني خلال بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، وعدداً من المسؤولين الحزبيين والإداريين، استقبلوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مطار السليمانية الدولي، وبعد مراسم الاستقبال، رافقوا السوداني إلى ضريح الرئيس الراحل جلال طالباني، حيث قام بكتابة كلمة في سجل الزوار الخاص".

وأضاف طالباني قائلاً: "نأمل أن تسهم هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي إلى إقليم كوردستان ومدينة السليمانية في فتح باب الحلول السريعة للمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الفيدرالية".

وفي لقاء آخر، التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء في مدينة السليمانية، رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات مع القوى السياسية في إقليم كوردستان.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "السوداني خلال اللقاء اشاد بنجاح العملية الانتخابية في الإقليم"، مؤكداً أن "وجود برلمان وحكومة جديدين يُعزز من مسار الاستقرار، ويمثل خطوة نحو تحقيق تطلعات المواطنين".

وأوضح السوداني، خلال اللقاء أن "الحكومة الاتحادية تتطلع إلى استكمال التفاهمات المشتركة مع الإقليم في ضوء التعاون لحل الملفات العالقة، بما يسهم في تحقيق مصالح الجميع".

من جانبه، أعرب رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، بحسب البيان، عن تقديره للسوداني لحرصه على الحوار مع مختلف القوى السياسية وسعيه إلى الوقوف على مسافة واحدة من الجميع. وأكد أن حكومة السوداني قد أثبتت جديتها في تنفيذ برنامجها، ما يدعو إلى دعمها لمواصلة هذا النهج بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز الاستقرار.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى السليمانية في إطار جهوده لتعزيز الحوار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وحل الملفات العالقة بين الطرفين بما يخدم الاستقرار والتنمية في العراق.

وفي لقاء ثالث التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء في السليمانية، الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين بهاء الدين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوداني قدم تهانيه بنجاح الانتخابات الأخيرة في إقليم كوردستان، مؤكداً أنها خطوة مهمة في ترسيخ المبادئ الديمقراطية وتعزيز العملية السياسية في الإقليم. وأعرب عن تطلعه إلى تسريع تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق ذلك.

كما أكد السوداني التزام الحكومة الاتحادية بمعالجة قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان ضمن الإطار القانوني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسؤولية الحكومة تجاه مواطنيها في جميع أنحاء العراق.

من جانبه، ثمن صلاح الدين بهاء الدين جهود الحكومة الاتحادية التي ساهمت في بناء الثقة مع إقليم كوردستان، معرباً عن تقديره لمبادرة، السوداني في الانفتاح على مختلف القوى السياسية بالإقليم وحرصه على الحوار لتحقيق المصالح المشتركة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى السليمانية في إطار جهوده لتعزيز الحوار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وحل الملفات العالقة بين الطرفين بما يخدم الاستقرار والتنمية في العراق.