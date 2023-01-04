رفع عشرات الألغام من إحدى القرى في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون الألغام في دهوك، يوم الأربعاء، عن إزالة أكثر من 70 لغماً أرضياً كانت منتشرة في إحدى قرى المحافظة.

وقال مسؤول اعلام الدائرة، ريكر بيسفكي، لوكالة شفق نيوز، إن دائرته قامت اليوم بإزالة 70 لغماً أرضياً و7 قذائف هاون غير منفلقة في قرية "جنبلكي" التابعة لناحية "كاني ماسي" شمال دهوك.

واشار الى ان دائرته باشرت بتنظيف عدداً من المناطق الزراعية الموبوءة بالالغام والمتفجرات في قرية "سياري" التابعة لناحية "جمانكي" شمالي دهوك والتي تقدر مساحتها بنحو 19 الف متر مربع.