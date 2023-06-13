رفع دعوى قضائية على المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ قررت منظمة التعاون والسلام في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، رفع دعوى قضائية على المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

وقال رئيس المنظمة محمد كامران في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المفوضية وحسب معلوماتنا قامت بتفعيل قانون الخدمة المدنية ورفع درجات موظفيها ومرتباتهم، وهذا غير قانوني ومخالف لتوجيهات حكومة إقليم كوردستان التي قررت ايقاف رفع درجات الموظفين في عام 2016".

وأضاف، أن "المنظمة طلبت من المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم توضيح حول هذا الأمر لكنها لم ترد علينا، لهذا قمنا برفع دعوى قضائية ضدها".

وفي 4 / 10 / 2022، قضت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بعدم دستورية السلطة الحصرية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و الاستفتاء في إقليم كوردستان.

جاء ذلك في الحكم على الدعوى التي تقدمت بها رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي النائب سروة عبد الواحد ضد رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق إضافة إلى و ظيفتها بشأن عدم دستورية قانون المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.