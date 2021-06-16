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رفع دعوى قضائية ضد صحة السليمانية بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-16T07:48:34+0000
رفع دعوى قضائية ضد صحة السليمانية بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة

شفق نيوز/ رفع الصيدلاني دلشاد محمد يوم الأربعاء دعوى قضائية أمام محكمة السليمانية ضد المديرية العامة للصحة في المحافظة بتهمة المتاجرة بالمواد والأدوية المخدرة.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم: يتعين على الحكومة الاشراف على عملية استيراد الادوية لا ان يقوم بعض المسؤولين في صحة السليمانية بالتجارة بتلك المواد ويتسببوا  بإدمان الشبان وتدمير مسقبلهم.

وأضاف أن الدعوى التي رفعتها تتحدث عن تلك المواد التي تصل الى المستشفيات الاهلية بتخويل عبر كتب رسمية صادرة من وزارة الصحة، لافتاً إلى أن مجموعة من المسؤولين يقفون خلف هذا الأمر ويمكن إجراء تحقيق حول ما أقول والتأكد من صحته.

وتابع محمد بالقول: سنويا تمنح الموافقات الرسمية لنفس الشركات المستوردة لهذه المواد، مشيرا إلى أن الكميات المستوردة من الدواء المخدر تفوق الحاجة الفعلية للمحافظة.

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