رفع الحظر عن صيد الأسماك في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، رفع الحظر على صيد الأسماك في الإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير اعلام المديرية العميد هيمن كمرخان أفندي، الذي قال فيه انه منذ مطلع شهر آذار/مارس الماضي تلقت المديرية بلاغا من وزارة الزراعة والموارد المائية بحظر صيد الأسماك اعتبارا من تاريخ الخامس من شهر أيار ولغاية يوم 15 من شهر حزيران الماضي بهدف الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية ومنع الصيد في الأنهار والبحيرات.

وشدد على أن الصيد الجائر ممنوع بأشكاله كافة، داعيا المواطنين والصيادين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المديرية بهذا الشأن.

كما أشار العميد أفندي إلى ضبط 410 شبكات صيد، و601 سمكة نافقة، واعادة مئات الأسماك الحية العالقة في الشباك، و3 اسلحة نوع كلاشينكوف، و16 قارباً، و6 مولدات كهربائية، و6 عجلات، و9 دراجات نارية.

وتابع بالقول إن الصيد سيكون طبيعياً اعتبارا من 15 على 16 من الشهر الجاري بالشفرة، والشبكة في الأنهار والبحيرات.

وكانت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، قد أعلنت في الثالث من شهر آذار/مارس الماضي، عن نشر قواتها على ضفاف البحيرات والأنهار لتنفيذ قرار حظر صيد الأسماك.

وسنويا واعتبارا من مطلع شهر آذار/ مارس يتم حظر صيد الأسماك في إقليم كوردستان ولمدة ثلاثة أشهر لأنه هذا الموسم تتكاثر فيه الأسماك.