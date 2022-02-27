رفض الاعتذار.. استقالة رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان

شفق نيوز/ اعلن رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان إقليم كوردستان يوم الاحد، استقالته بسبب تكرار منعه من الدخول الى مبنى البرلمان.

وكان فاروق قد رفع فردتي حذائه بوجه أعضاء هيئة رئاسة برلمان كوردستان ورما بهما في جلسة انعقدت في نهاية شهر آذار 2021 وغادر قبة البرلمان حافيا احتجاجا على عدم منح مزيد من الوقت للحديث.

وقال كاظم فاروق رئيس كتلة الجيل الجديد في مؤتمر صحفي عقده أمام مبنى البرلمان وحضرته وكالة شفق نيوز؛ انه بعد مرور نحو عام على منعه من دخول البرلمان إلا بعد تقديم اعتذار لرئاسة البرلمان، فإنه لن يقدم الاعتذار وسيقدم استقالته من البرلمان.

وأضاف فاروق؛ أنه سيعود الى ممارسة مهنة الطب وسوف يستمر في محاربة الفساد في المؤسسات الحكومية.

وقررت هيئة رئاسة برلمان إقليم كوردستان، حرمان رئيس كتلة حراك الجيل الجديد من المشاركة في الجلسات المقبلة جراء ما أقدم عليه من تصرف.

وقالت رئيسة البرلمان ريواز فائق في حينها، أنه مقابل التصرف غير المحترم وغير اللائق الذي أقدم عليه البرلماني كاظم فاروق داخل الحرم البرلماني تقرر حرمانه من المشاركة بالجلسات المقبلة إلى ان يقدم اعتذارا رسميا الى البرلمان.