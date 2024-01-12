رغم موجة الثلوج الكثيفة استمرار الحركة التجارية والسياحية بين إقليم كوردستان وإيران

شفق نيوز/ تساقطت الثلوج بغزارة في مدينة "الحاج عمران" ورغم ذلك فإن الحركة التجارية والسياحية بين تلك المدينة التي تضم معبرا حدوديا دولياً محاذياً لإيران لا تزال مستمرة ولم تتوقف.

وقالت دائرة الإعلام والاتصالات بالمعبر في بيان اليوم، إن ثلوجاً كثيفة تساقطت في مدينة الحاج عمران.

وأضاف البيان أن الحركة التجارية والسياحية بين اقليم كوردستان ومعبر "تمرجين" الإيراني مستمرة.

و معبر حاج عمران الحدودي الدولي يقع في شمال شرق محافظة أربيل في ناحية حاج عمران المجاورة لمحافظة أذربيجان الغربية في إيران، يقابل معبر حاج عمران العراقي، معبر تمرجين (بيرانشهر) الإيراني.