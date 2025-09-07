رغم محاولته الانتحار .. القبض على رجل قتل زوجته وابنته في حلبجة

شفق نيوز- حلبجة

أفادت مديرية الامن (الاسايش) في محافظة السليمانية، يوم الأحد، بإلقاء القبض على رجل بتهمة قتل زوجته وابنته في محافظة حلبجة.

ومساء أمس السبت تم العثور على جثتي أمّ وابنتها مقتولتين رمياً بالرصاص في حي "باخي مير" في حلبجة، وتبلغ الضحية الاولى من العمر 54 عاماً، والضحية الثانية 17 عاماً، وفقا لبيان صادر عن مديرية شرطة المحافظة.

وقالت مديرية الاسايش في السليمانية في بيان، إن مديرية الاسايش في شهرزور ألقت القبض على على المتهم بقتل ابنته وزوجته في حلبجة مساء السادس من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، عازية وقوع الجريمة إلى مشاكل اجتماعية.

ووفقا للبيان، فإن المتهم لاذ بالفرار الى جهة مجهولة، مشيرا إلى أنه وعلى الفور، و بقرار من قاضي التحقيق باشرت مديرية الاسايش في شهرزور بالمتابعة والتحري لتتمكن من اعتقال المتهم في غضون أقل من ساعتين على الرغم من محاولته الانتحار أثناء عملية اعتقاله.

وتعد حلبجة من أكثر المحافظات امناً واستقراراً على مستوى اقليم كوردستان والعراق بأسره إذ سجلت أدنى معدل في الجرائم الجنائية في السنوات الماضية.