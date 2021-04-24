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رغم كورونا والضغوط الاقتصادية.. شهر رمضان ينشّط أسواق السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-24T15:05:03+0000
رغم كورونا والضغوط الاقتصادية.. شهر رمضان ينشّط أسواق السليمانية

شفق نيوز/ تشهد أسواق مدينة السليمانية في أيام شهر رمضان حراكا نشطا في البيع والشراء من قبل العائلات الكوردية التي تسعى لانتقاء أفضل الأطعمة والأصناف من الفواكه والخضروات، لما يتناسب مع المائدة الرمضانية.

يقول دانا احمد صاحب محل بيع الخضروات في أسواق السليمانية لوكالة شفق نيوز؛ إن "حركة التبضع نشطة في هذا الشهر الفضيل رغم الاوضاع الاقتصادية التي يمر المواطن لكن رغم ذلك نجد اهتمام العائلة بشراء أفضل الخضروات التي تعتبر من الوجبات المهمة في المائدة الرمضانية وحاضرة لفائدتها الكبيرة التي تحتوي على الألياف والمعادن المهمة للجسم".

أما المواطن دلير حسن يرى وهو يتبضع في الأسواق؛أن "هذا العام من رمضان كان صعبا علينا بسبب فيروس كورونا، كما أن الأوضاع المالية للمواطن ليست جيدة".

ويضيف حسن؛ أن "أسعار الخضر والفواكه مناسبة ونستطيع أن ننوع في أصناف الطعام في الإفطار"، معربا عن أمله بأن "يعم الخير والسلام لجميع الصائمين وان ينزل البركات لهذا البلد المعطاء".

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