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رغم قيام إيران بقطع الروافد.. ارتفاع مناسيب سد دربندخان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-17T07:41:34+0000
رغم قيام إيران بقطع الروافد.. ارتفاع مناسيب سد دربندخان

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في اقليم كوردستان يوم الخميس، ارتفاع مخزون سد دربندخان بنسبة أكثر من 40% عما كان عليه أوائل فصل الشتاء.

وقال رحمن خاني مدير سد دربندخان لوكالة شفق نيوز؛ إن "مناسيب السد ارتفعت منذ أواسط كانون الأول الماضي من 3 متر إلى 5 امتار ونصف بفعل الإيرادات المحلية المتعددة رغم قلتها"، مرجحا ازدياد مناسيب السد نهاية موسم التخزين في أيار القادم ما يؤمن الاحتياجات الأساسية وينهي جزءا كبيرا من الشحة المائية.

وبين خاني؛ أن "مخزون السد لم يصل إلى مستواه الطبيعي في العام الماضي رغم ارتفاع المناسيب، بسبب انعدام الإيرادات المائية من الجانب الإيراني والتي يعتمد عليها السد بنسبة 70%".

وأعرب عن أمله بارتفاع مناسيب السد خلال الأشهر الثلاث القادمة التي تعد موسم التخزين الربيعي.

واقدمت إيران على قطع الإيرادات المائية والسيول عن الجانب العراقي بإنشاء سدود تخزينية وتغيير مسارات السيول بسبب نقص المياه في مناطقها بحسب مسؤولين إيرانيين.

يذكر أن سد دربندخان يضم محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية ويقع بالقرب من بلدة دربندخان في محافظة السليمانية، إقليم كردستان العراق. 

وتم إنشاء السد على نهر ديالى، ووضع حجر الأساس في عام 1956 وافتتح رسمياً في يوم 27 تشرين الثاني 1961ويشكل بحيرة دربندخان التي تمول محافظات عدة الايرادات المائية.

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