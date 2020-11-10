رغم قلة سكانها .. منطقة كوردستانية تعزو ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا لـ3 اسباب

شفق نيوز/ عزت مديرية الصحة في ادارة منطقة "رابرين" في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء ارتفاع نسبة الوفيات لديها بفيروس كورونا المستجد الى ثلاثة اسباب ابرزها اصابة الاشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وقال مدير الصحة في المنطقة ديار ابراهيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في قضاء رانية التابع لمنطقة "رابرين"، ان ارتفاع نسبة الوفيات رغم قلة عدد السكان الذين يقطنون المنطقة يعود الى ان اغلب المصابين بالفيروس يعانون من امراض مزمنة ولديهم وضع خاص او ان المصابين يراجعون المستشفيات بشكل متأخر وبعد تفاقم المرض، والسبب الاخير ان هناك اشخاصا طبيعة اجسادهم لا تتحمل الفيروس.

واردف بالقول: كررنا دعواتنا الى المواطنين بضرورة الالتزام بالتعلميات الصحية والاجراءات الوقائية لان الاماكن في المستشفيات محدودة ولا تسع لاستقبال المصابين بالفيروس كافة.