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رغم فرض الحظر الكلي.. استمرار وصول الرحلات الجوية إلى مطار القامشلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-03T12:13:01+0000
رغم فرض الحظر الكلي.. استمرار وصول الرحلات الجوية إلى مطار القامشلي

شفق نيوز/ تستمر وصول الرحلات الجوية الداخلية والدولية إلى مطار القامشلي في منطقة الإدارة الذاتية الكوردية بالرغم من فرض السلطات الكوردية لحظر تجوال كلي في المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز من المدينة؛ إن الرحلات الجوية الواصلة للمدينة شبه يومية في ظل غياب التنسيق بين الحكومة السورية التي تشرف على المطار والإدارة الذاتية".

وأوضح المراسل، أن الهلال الأحمر الكوردي وقوات الأسايش مع قدوم كل رحلة إلى المطار ينصبون نقاط طبية وحواجز مؤقتة على الطريق الرابط بين المطار والمدينة بغرض إجراء فحوصات أولية لمن تظهر عليه أعراض كورونا.

وأشار إلى أن الإجراءات التي يتخذها الهلال الكوردي يقتصر على قياس حرارة الأشخاص وكل شخص يظهر عليه اعراض ارتفاع الحرارة يتم إجراء اختبار PCR له، فيما يتم السماح للبقية بالدخول للمنطقة بعد تسجيل بياناتهم الشخصية.

وبالرغم من ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في إقليم الجزيرة (محافظة الحسكة) مؤخراً، إلا أن التنسيق على مستوى مكافحة الجائحة بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية غائب تماماً.

واتهمت الإدارة الذاتية الحكومة السورية في نيسان الماضي بالاستمرار في إرسال المسافرين إلى مناطق شمال شرقي سوريا دون الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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