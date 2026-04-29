رغم فتح الأجواء.. مطار أربيل لا يعمل بكامل طاقته وتذاكر السفر تقفز إلى 300 دولار

شفق نيوز- دهوك/ اربيل

أكد أصحاب شركات سياحية وممثلون عن القطاع التجاري في دهوك باقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن حركة الطيران في مطار أربيل، عاصمة الإقليم، لم تعد إلى طبيعتها رغم إعلان فتح الأجواء من قبل سلطة الطيران المدني العراقي، وسط استمرار مخاوف شركات الطيران من تصعيد جديد بين أميركا وإيران.

وقال صاحب إحدى شركات السياحة والسفر في دهوك، أراز دوسكي، لوكالة شفق نيوز، إن الرحلات الحالية تقتصر على عدد محدود من الوجهات، بينها دبي وبعض رحلات "فلاي أربيل" والخطوط الجوية العراقية، مشيراً إلى أن بعض هذه الرحلات تُلغى أحياناً، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في حركة الطيران.

وأضاف أن العديد من شركات الطيران قررت الانتظار حتى الأيام الأولى من الشهر المقبل لتحديد موعد استئناف رحلاتها بشكل كامل، في حال لم تشهد المنطقة أي تطورات أمنية جديدة، مؤكداً أن المطار مفتوح رسمياً لكنه لا يعمل بكامل طاقته بسبب غياب الثقة لدى الشركات.

وأوضح أن أسعار تذاكر السفر ارتفعت بشكل ملحوظ، إذ كانت تتراوح سابقاً بين 100 و110 دولارات، لكنها وصلت حالياً إلى ما بين 220 و300 دولار، عازياً ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود والظروف الحالية.

من جانبه، قال عضو غرفة تجارة وصناعة دهوك أفراز بهجت، لوكالة شفق نيوز، إن هذا الوضع أثر بشكل كبير على القطاع السياحي في العراق، حيث تكبدت الشركات السياحية خسائر نتيجة توقف الرحلات الجوية التي تعد الوسيلة الأساسية للسفر، كما انعكس ذلك على التجار والمواطنين.

وأشار إلى أن المواطنين يلجأون حالياً إلى السفر عبر الحدود التركية من خلال منفذ إبراهيم الخليل وصولاً إلى مطار شرناخ، ومنه إلى إسطنبول وبقية دول العالم، أو عبر مطارات ديار بكر وماردين، لافتاً إلى أن هذه البدائل تشكل عبئاً إضافياً من حيث الوقت والتكلفة.

وأضاف أن حركة الشحن الجوي تضررت أيضاً بشكل كبير، بعد توقف طائرات الشحن عن نقل البضائع، ما انعكس سلباً على النشاط التجاري وزاد من خسائر التجار.

وأكد بهجت أن استمرار هذا الوضع يلقي بظلاله على مختلف القطاعات الاقتصادية، وليس السياحة فقط، داعياً إلى استقرار الأوضاع من أجل عودة حركة الطيران إلى طبيعتها وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، منذ الثامن من نيسان الجاري، إعادة فتح الأجواء العراقية وكافة المطارات أمام حركة الطيران.