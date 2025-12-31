رغم غياب الاحتفالات الرسمية.. السليمانية تعج بالسياح لاستقبال 2026 (صور وفيديوهات)

شفق نيوز- السليمانية

امتلأت الساحات والمراكز التجارية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، بالمواطنين والسياح للاحتفال بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2026، فيما تزينت شوارع المدينة بالأضواء الملوّنة وشجرات الميلاد والزينة الشتوية، في مشهد يعكس حالة من الفرح والبهجة التي اعتاد عليها أهالي السليمانية وزوارها في مثل هذه المناسبة من كل عام.

وقال المواطن آزاد محمد، من أهالي السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "المدينة اختارت الفرح رغم كل الظروف، واحتفالات رأس السنة باتت تقليداً اجتماعياً يعكس روح التعايش والانفتاح التي تتميز بها السليمانية".

ولم تقتصر أجواء الاحتفال على سكان المدينة، إذ سجلت السليمانية توافداً ملحوظاً للسياح من المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب سياح من خارج البلاد، لا سيما من السوريين.

وقال السائح علي جبار، القادم من بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن "اختيارنا السليمانية لقضاء رأس السنة جاء بسبب سمعتها الجيدة من حيث الأمان والتنظيم، وقد لمسنا استقبالاً طيباً من الأهالي، إضافة إلى انسيابية واضحة في حركة الشوارع".

من جانبه، أشار السائح حيدر كاظم، من محافظة البصرة، إلى أن "أماكن الاحتفالات كانت مهيأة بشكل جيد، سواء في المولات أو المطاعم والمقاهي، مع انتشار منظم للأجهزة الأمنية، ما منح العائلات شعوراً بالطمأنينة خلال الاحتفال".

بدوره، قال السائح حسن فاضل، القادم من محافظة النجف، إن "أجواء السليمانية خلال رأس السنة جميلة ومختلفة، المدينة منظمة، والخدمات متوفرة، كما أن التعامل من قبل الأجهزة الأمنية كان راقياً وسلساً، دون أي مضايقات".

كما عبّر عدد من السياح السوريين عن ارتياحهم للأجواء الاحتفالية، حيث قال السائح السوري محمد الأحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "السليمانية مدينة هادئة وتمنح الزائر شعوراً بالأمان، والاحتفالات هنا عفوية وبسيطة لكنها مليئة بالفرح".

وتخللت المناسبة استعدادات خاصة من قبل أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي، الذين حرصوا على تزيين أماكنهم وتنظيم فعاليات تناسب العائلات والشباب، في وقت تُعد فيه احتفالات رأس السنة من أبرز المواسم السياحية خلال فصل الشتاء.

ورغم غياب الفعاليات الرسمية، أظهرت المشاهد الميدانية أن السليمانية نجحت في تنظيم احتفالات جماهيرية آمنة ومنظمة، لتؤكد مكانتها كوجهة سياحية مفضلة للعراقيين من مختلف المحافظات، ومدينة قادرة على صناعة الفرح واستقبال زوارها بأجواء من الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة السليمانية، إيقاف جميع الاحتفالات "الرسمية" المعتادة بمناسبة رأس السنة ضمن حدود المحافظة، تضامناً مع ضحايا السيول التي شهدتها مناطق في قضاء جمجمال وإدارة گرميان.