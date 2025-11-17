رغم غزارتها.. انخفاض كبير بكميات الأمطار في السليمانية مقارنة بالعام الماضي

شفق نيوز- السليمانية

كشفت مديرية الرصد الزلزالي والأنواء الجوية في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، عن كميات الأمطار الهاطلة خلال الأيام الثلاثة الماضية، مؤكدة أنها أقل بكثير مقارنة بنسبة الأمطار المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال جوهر حمالاي، مدير الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالوكالة في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "مركز مدينة السليمانية سجل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة نسبة أمطار بلغت 57 ملم"، مبيناً أن هذه الكمية "تعد أقل من نظيرتها المسجلة في العام الماضي".

وأضاف حمالاي أن "أهمية هذه الأمطار لا تكمن في كميتها فقط، بل في طريقة تساقطها"، موضحاً أن الأمطار هذا العام "تساقطت بشكل متواصل لمدة ثلاثة أيام، ما سمح للأرض بامتصاص كميات أكبر من المياه وتحويلها إلى مخزون جوفي، فضلاً عن فائدتها في تغذية السدود".

وأشار إلى أنه "في الأعوام الماضية كانت الأمطار تتساقط في فترات متباعدة؛ جزء منها في الشهر التاسع وآخر في العاشر ثم في الحادي عشر، الأمر الذي كان يقلل من فرص الاستفادة الجيدة من المياه مقارنة بتساقطها المتواصل كما حدث هذا العام".

وتشهد محافظة السليمانية في السنوات الأخيرة تذبذباً ملحوظاً في نسب الأمطار، متأثرة بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، ما ينعكس بشكل مباشر على المخزون المائي والسدود والزراعة.

وتتابع مديرية الأنواء الجوية باستمرار نسب الأمطار في محاولة لرصد أي مؤشرات تدعم إدارة ملف المياه في المحافظة التي تعتمد بشكل كبير على الأمطار الموسمية.