رغم إعلان الحزب حلّ نفسه.. قصف تركي مكثف لمواقع "العماليين" في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الأحد، بأن الجيش تالكري شن قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدفعية التركية جددت قصفها بشدة على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قرى على سفح جبل گاره الواقع في قضاء العمادية شمالي دهوك".

وأضاف أن "القصف استهدف قرى مژێ، وکەڤنە مژێ، وسپیندارێ، وگێرگاشێ، في منطقة بريكاري محدثاً أضراراً كبيرة في منازل الأهالي الذين نزحوا منها قبل أكثر من عامين بسبب الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية".

وأشار المصدر إلى أن "عناصر حزب العمال الكوردستاني يستغلون القرى الخالية من السكان كمعاقل لهم مما دفع الجيش التركي إلى استهداف هذه القرى بالقصف وقد أسفرت الهجمات عن تدمير العشرات من منازل المواطنين إضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمزارع والغابات والمراعي".

وكان حزب العمال الكوردستاني قد أعلن في 12 آيار/ مايو الجاري، حلّ نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد حرب دامت 40 عاماً مع تركيا.

ونقلت وكالة "فرات" للأنباء، المقربة من الحزب تفاصيل بيان صادر عنهم اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا"، مضيفة أن "العلاقات التركية الكوردية بحاجة إلى إعادة صياغة".

وأضاف البيان، أن "الجماعة ترى أن الأحزاب السياسية الكوردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكوردية وضمان تشكيل أمة كوردية ديمقراطية".

وأشار إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".

وكان أوجلان الذي يقبع في سجن تركي منذ عام 1999 ويقضي عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، قد أبلغ حزبه عبر نواب أتراك من "حزب الشعوب للعدالة والديمقراطية" المؤيد للكورد كانوا قد زاروه في سجنه، أمره لجميع المجموعات المسلحة بإلقاء السلاح وحل الحزب.