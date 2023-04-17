رغم طابعها العشائري.. 11 امرأة تتولى مناصب قيادية في هذه المحافظة

شفق نيوز/ اعلنت قائممقام قضاء حلبجة، مركز محافظة حلبجة، نوخشة صالح، يوم الاثنين، عن تكليف امرأة أخرى لمنصب بارز في حلبجة لتنظم لركب النساء القيادات في المحافظة.

وقالت ناصح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أصدرت أمراً إدارياً يقضي بتعيين (ژیار اكرم كريم) كمديرة لمديرية المشتقات النفطية في محافظة حلبجة".

بدوره أوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن 11 امرأة تولت مناصب قيادية في محافظة حلبجة، حيث تتولت نوخشة صالح منصب قائممقام قضاء حلبجة منذ العام 2016، فيما تولت شاناز النقشبندي منصب المتحدث باسم المديرية العامة لصحة حلبجة، وتولت كويستان شيخ أكرم منصب رئيسة بلدية حلبجة، وكولستان محمد مديرة لمكتب حقوق الإنسان، ومهاباد كامل رئيسة لجامعة حلبجة، وسوزان حمه شريف قاضية لمحكمة التحقيق، ودينا أحمد مسؤولة لجنة التنسيق مع الحكومة العراقية، وخيلان عبد الرحمن مسؤولة إدارة البلديات والإسكان، ودلنيا كاكيي مديرة للبيطرة في المحافظة، وجيا قاسم مديرة عامة لمديرية السياحة في حلبجة.

وأشار مراسلنا إلى أن حلبجة التي يبلغ عدد سكانها 115 ألف نسمة، يغلب عليها الطابع الاجتماعي والالتزام العشائري أكثر من باقي مدن إقليم كوردستان.