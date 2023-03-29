رغم توقف بنزين بغداد ليومين.. استقرار أسعار الوقود يعم السليمانية

شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم محطات الوقود في محافظة السليمانية، بهمن شيخ قادر، يوم الأربعاء، توقف توزيع البنزين المدعوم حكومياً من بغداد، لمدة يومين، بسبب عطل أعلنت عنه الحكومة الاتحادية، فيما أكد وفرة الكمية المطلوبة من الوقود بالمحافظة.

وقال شيخ قادر، لوكالة شفق نيوز، إنه "في السليمانية، يوجد ثلاثة أنواع من البنزين، الأول: هو المدعوم من قبل حكومة بغداد بسعر (690) ديناراً للتر الواحد، ويتم توزيعه فقط للباصات وسيارات الأجرة، والثاني: المدعوم من قبل حكومة الإقليم ويباع بسعر (800) دينار للتر الواحد ولجميع أنواع السيارات، أما الثالث: فهو التجاري الذي يباع من (900 إلى 1200) دينار وحسب نوع البنزين ويتم توزيعه لجميع أنواع السيارات".

وأضاف: "لحسن الحظ تلقينا الكمية اللازمة من الوقود المدعوم من حكومة بغداد الليلة الماضية، وهذا الصباح فيما استؤنف التوزيع في ثلاث محطات بسعر (690) ديناراً للتر الواحد، وفقط لسيارات الأجرة والباصات".

كما أشار شيخ قادر، إلى أنه، "خلال اليومين الماضيين تم تخفيض سعر البنزين (المحسن، السوبر، العادي) 25 ديناراً ، أما (الغاز) فقد تم تخفيضه 50 ديناراً"، مؤكداً أن "الكمية اللازمة من البنزين متوفرة، ونتوقع أن ينخفض سعر البنزين التجاري أكثر".

وبدأت وزارة النفط العراقية، منذ بداية شهر آذار الجاري، إرسال خمس ناقلات من البنزين المدعوم حكومياً بسعر 690 ديناراً إلى محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، ومثلها إلى أربيل وسوران، وثلاث ناقلات إلى دهوك وزاخو.