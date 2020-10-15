رغم توحشه بالمحافظة .. دهوك توجه ضربة جديدة لكورونا

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة دهوك يوم الخميس تعافي 146 مصابا بفيروس كورونا في المحافظة .

واوضح بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان 146 مصابا اكتسبوا الشفاء من الاصابة بشكل تام ليصل عدد المتعافين الى 7420 شخصا.

وذكرت المديرية انه لا يزال 8069 مصابا بالوباء تحت الرعاية الصحية في المستشفيات .

وسجلت دهوك، امس الأربعاء، أعلى معدل إصابات تسجيل اصابات يومية بفيروس كورونا، وفق دائرة صحة المحافظة.

وقال حمزة رزيكي مسؤول إعلام صحة دهوك لوكالة شفق نيوز إن "دهوك سجلت 438 اصابة بفيروس كورونا اليوم الاربعاء، في أعلى معدل للإصابات منذ تفشي الفيروس في المحافظة".

وعزا رزيكي زيادة الإصابات إلى إضافة الفحوصات في المختبرات الاهلية إلى المعدل اليومي، فضلاً عن التزام المواطنين بالتعليمات الصحية.