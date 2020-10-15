سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

رغم توحشه بالمحافظة .. دهوك توجه ضربة جديدة لكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-15T08:36:07+0000
رغم توحشه بالمحافظة .. دهوك توجه ضربة جديدة لكورونا

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة دهوك يوم الخميس تعافي 146 مصابا بفيروس كورونا في المحافظة .

واوضح بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان 146 مصابا اكتسبوا الشفاء من الاصابة بشكل تام ليصل عدد المتعافين الى 7420 شخصا.

وذكرت المديرية انه لا يزال 8069 مصابا بالوباء تحت الرعاية الصحية في المستشفيات .

وسجلت دهوك، امس الأربعاء، أعلى معدل إصابات تسجيل اصابات يومية بفيروس كورونا، وفق دائرة صحة المحافظة.

وقال حمزة رزيكي مسؤول إعلام صحة دهوك لوكالة شفق نيوز إن "دهوك سجلت 438 اصابة بفيروس كورونا اليوم الاربعاء، في أعلى معدل للإصابات منذ تفشي الفيروس في المحافظة".

وعزا رزيكي زيادة الإصابات إلى إضافة الفحوصات في المختبرات الاهلية إلى المعدل اليومي، فضلاً عن التزام المواطنين بالتعليمات الصحية.

related

دهوك تسجل انتصارا جديدا على فيروس كورونا

Date: 2020-08-27 15:01:45
دهوك تسجل انتصارا جديدا على فيروس كورونا

ارتفاع معدل التعافي من فيروس كورونا في دهوك الى 243 حالة شفاء

Date: 2020-07-17 18:41:31
ارتفاع معدل التعافي من فيروس كورونا في دهوك الى 243 حالة شفاء

عدد المتعافين من كورونا في دهوك يصل الى 118 حالة

Date: 2020-06-21 18:24:06
عدد المتعافين من كورونا في دهوك يصل الى 118 حالة

دهوك تواصل التفوق على كورونا بارتفاع معدل التعافي لـ256 حالة

Date: 2020-07-18 19:13:39
دهوك تواصل التفوق على كورونا بارتفاع معدل التعافي لـ256 حالة

دهوك تعلن شفاء عدد من المصابين بكورونا

Date: 2020-06-17 20:19:12
دهوك تعلن شفاء عدد من المصابين بكورونا

معدل التعافي من فيروس كورونا بدهوك يرتفع الى 184 حالة شفاء

Date: 2020-07-11 17:36:58
معدل التعافي من فيروس كورونا بدهوك يرتفع الى 184 حالة شفاء

تعافي مصابين بكورونا في دهوك

Date: 2020-06-02 10:22:49
تعافي مصابين بكورونا في دهوك

دهوك تواصل تفوقها على كورونا

Date: 2020-09-22 11:02:44
دهوك تواصل تفوقها على كورونا