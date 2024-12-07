رغم توترات منطقة.. شركات السيارات تثبت موطأ قدم في العراق عبر اربيل

شفق نيوز/ مع تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط تشهد مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان نمواً واضحا في سوق السيارات، حيث تتوجه الشركات العالمية الى العراق عبر اربيل من خلال اعتماد وكلاء حصريين أو افتتاح فروع لها في عاصمة اقليم كوردستان.

وقال تيري صباغ المدير التنفيذي لشركة نيسان في مؤتمر صحفي بمناسبة إعلان وكيل حصري للشركة في العراق ان "مدينة اربيل تشهد تطورا ملحوظا حيث انها تتقدم كلما زرتها من جديد فضلا عن حسن التعامل من أصحاب الأعمال وممن قابلناهم".

واضاف ان "السوق العراقي مهم جدا وفي المستقبل القريب سيكون لنا تواجد أكبر في السوق لتلبية حاجات الزبائن ".

ومن جانبه قال الأكاديمي كاظم ياور لوكالة شفق نيوز؛ ان "من المهم جدا اهتمام الشركات العالمية بالسوق العراقية والدخول اليه عبر مدينة اربيل خاصة واقليم كوردستان عامة وهذا يعود الى عدة اسباب منها التسهيلات المقدمة في الاقليم و البيئة المؤاتية والاستقرار الاقتصادي والأمني".

واضاف ان "الاوضاع الصعبة في المنطقة والتوترات المتسارعة تؤثر بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية، وهناك دول كانت محل اهتمام الشركات العالمية ولكن بسبب توتر الوضع فيها بات الاهتمام اكثر بالسوق العراقي وبالاخص السوق في اقليم كوردستان الذي تنتقل منه المنتجات الى باقي محافظات العراق".

وتتواجد في اقليم كوردستان العديد من شركات السيارات العالمية ولاسيما اليابانية والألمانية والصينية وغيرها، حيث تمتلك وكلاء لها في مدينة اربيل وتزود سوق السيارات بأحدث المنتجات.