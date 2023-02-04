رغم تناقص ايراداته .. سد دربنديخان يواصل "اسعاف" ديالى بالمياه ويأمل أمطاراً ربيعية

شفق نيوز/ أعلنت ادارة سد دربنديخان في اقليم كوردستان، اليوم السبت، استمرارها بإطلاق المياه إلى محافظة ديالى رغم تناقص الإيرادات المائية.

وقال مدير السد سامان إسماعيل لوكالة شفق نيوز إن "إدارة السد تواصل الاطلاقات المائية إلى ديالى (بحيرة حمرين) وعشرات القرى الواقعة على ضفاف وقرب نهر ديالى (سيروان) وعلى مسار خط التدفق وبمعدل (15م3) في الثانية للاحتياجات الأساسية بعد انتفاء الحاجة وقتياً للمياه لأغراض الزراعة خلال الفترة الحالية".

وأضاف، أن "المخزون المائي لسد دربنديخان تناقص بمقدار (41م3) عن الماضي بسبب انعدام وشح الامطار الشتوية في دربنديخان خلال الموسم الشتوي الحالي مقارنة بمناطق ديالى التي شهدت أمطاراً غزيرة".

كما اشار اسماعيل الى أن المخزون الحالي لبحيرة سد دربندخان يبلغ (980) مليون متر مكعب ونأمل بأمطار ربيعية تعزز الخزين المائي للسد".

وتم إنشاء سد دربنديخان على نهر ديالى، ووضع حجر الأساس في العام 1956 وافتتح رسمياً في يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1961 ويمول السد محافظات عدة بالإيرادات المائية.

ويضم محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية ويقع بالقرب من بلدة دربنديخان في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق.

وابرمت ديالى اتفاقاً مع وحدة كرميان مطلع صيف 2022 يقضي بتقليل إطلاقات الأنهر والجداول في كرميان، والتي تتغذى من سد دربندخان إلى نسبة أكثر من 60% وتحويل الإطلاقات إلى بحيرة حمرين في ديالى لتأمين ماء الشرب بسبب الظرف الطارئ الذي تعيشه ديالى ونفاد مصادر المياه إلى جانب تعزيز التعاون بين ديالى وكرميان.