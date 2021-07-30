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رغم تصاعد الإصابات.. صحة السليمانية تطمئن: كورونا تحت السيطرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-30T13:45:15+0000
رغم تصاعد الإصابات.. صحة السليمانية تطمئن: كورونا تحت السيطرة

شفق نيوز/ طمأنت مديرية صحة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، بأن الوضع الصحي تحت السيطرة رغم تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مسؤول العلاقات والاعلام في المديرية سامان لطيف لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد الإصابات بفيروس كورونا بتزايد مستمر في محافظة السليمانية لكن الوضع تحت السيطرة"، موضحا أن "إقبال الناس على اللقاح يزداد ايضا حيث وفرنا 31 مركزا للتطعيم منها 11 مركزا في مركز مدينة السليمانية".

وأكد، "توفر أنواع اللقاحات الثلاثة (سينوفارم، واسترازينيكا، وفايزر)"، مبينا أن "اختيار اللقاح من حرية المواطن وهناك زيادة في إقبال الناس على لقاح فايزر الأمريكي".

جدير بالذكر أنه خلال الـ24 الساعة الماضية تم تسجيل حالتي وفاة و666 حالة اصابة وشفاء 330 حالة في محافظة السليمانية.

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