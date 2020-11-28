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رغم تشديد الإجراءات.. 120 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-28T11:57:31+0000
رغم تشديد الإجراءات.. 120 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية الكوردية، تسجيل 120 إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا، في شمال وشرق سوريا.

وفرضت الإدارة الذاتية حظرا كليا للتجوال في مدن القامشلي والرقة والطبقة والحسكة، بدءاً من يوم الخميس الفائت ولغاية الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالجائحة.

 وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى ، أن حالتي الوفاة هما لرجلين من منطقة الشهباء. 

وأشار إلى تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي  62 ذكور و 58 إناث.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في كل من، الحسكة 12، ديرك 5، قامشلو 6، كركي لكي 1، عامودا 1، درباسية 1، الطبقة 26، كوباني 21، الرقة 13، دور الزور 13، الشهباء 17، منبج 4.

كما نوه مصطفى إلى تم تسجيل 14 حالة شفاء جديدة. 

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية الكوردية شمال وشرق سوريا ارتفع منذ تفشي الوباء إلى 6945 حالة منها 189 حالة وفاة و 1019 حالة تعاف بحسب هيئة الصحة.

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