رغم محاولة بيعه بـ150 ديناراً.. بغداد ترسل النفط الابيض للإقليم بـ500 دينار

شفق نيوز/ قال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية بڕيار رشيد، يوم الأربعاء، إن وزارة النفط العراقية حددت سعر النفط المرسل الى إقليم كوردستان بـ500 دينار للتر الواحد.

واوضح رشيد في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "سعر النفط المرسل من بغداد الى اقليم كوردستان هو 500 دينار ونحن نحاول تخفيضه للحفاظ على سعر النفط في السوق ونحاول إيصاله إلى 150 دينارا للتر الواحد".

وأوضح أنه "بعد ستة أشهر أرسل ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد خطابا إلى شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق بتاريخ 2022/10/9 يطلب فيها كمية وسعر النفط الذي سيرسل إلى محافظات الاقليم ، فقامت شركة توزيع المنتجات النفطية بتاريخ 2022/10/16 بالإجابة على الخطاب دون العودة الى اجتماع لجان وزارة النفط"، مشيراً إلى ان "سعر اللتر 750 دينارا وهذا غير صحيح".

وتابع رشيد "تلقوا هذا الخطاب بتاريخ 2022/10/18 اي يوم الثلاثاء الماضي وقد قمنا بالاتصال بوزارة النفط مباشرة وقيل لنا انه تم إرساله السعر والكمية من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية دون الرجوع لمقررات اجتماع لجنة الوزارة وسعر اللتر الواحد من النفط الابيض وفقا لقرار اللجنة الوزارية هو 500 دينار".

وشدد رشيد على انه "بعد اسبوع من المناقشات مع الوزارة تمت العودة إلى سعر 500 للتر الواحد، ومطلبنا بان يكون سعر اللتر 150 دينارا ، لكن الوزارة تقول ان السعر سيكون 500 دينار".

وفي وقت سابق، قال مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان يارويس، في بيان إن الحكومة الاتحادية سترسل كل برميل من النفط الابيض بسعر 160 ألف دينار لمواطني حكومة إقليم كردستان".

وبين أن وزارة النفط العراقية اصدرت خطابا الى ممثلية حكومة اقليم كردستان في بغداد قالت فيه ان برميل النفط الابيض سيباع بسعر 160 الف دينار اي 750 دينارا للتر الواحد و 160 الف دينار للبرميل الواحد.