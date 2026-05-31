رغم بدء التوزيع منذ أيام.. متقاعدو البيشمركة في السليمانية بلا رواتب (صور)

شفق نيوز- السليمانية

ما يزال عدد من متقاعدي قوات البيشمركة في محافظة السليمانية بانتظار تسلّم رواتب شهر أيار، رغم إعلان حكومة إقليم كوردستان بدء عملية توزيع الرواتب للموظفين والمتقاعدين منذ 26 أيار الماضي، وسط شكاوى من بطء إجراءات الصرف وغياب التوضيحات الرسمية بشأن أسباب التأخير.

وقال المتقاعد في قوات (70)، صابر حسن، لوكالة شفق نيوز، إن المتقاعدين توجهوا إلى المصرف المكلّف بصرف الرواتب في أول أيام عيد الأضحى بعد الإعلان عن بدء التوزيع، إلا أن عملية الصرف كانت بطيئة جداً ولم تشمل سوى أعداد محدودة.

وأوضح أن القائمين على التوزيع أبلغوا المراجعين حينها بأن الصرف سيتوقف خلال عطلة العيد ويُستأنف بعدها، إلا أن المتقاعدين عادوا مجدداً بعد انتهاء العطلة وما زالوا ينتظرون تسلّم مستحقاتهم، مبيناً أن عدد الذين تسلموا رواتبهم حتى الآن ما يزال محدوداً.

وأضاف حسن، أن المتقاعدين لم يحصلوا على إجابات واضحة بشأن أسباب التأخير، مشيراً إلى أن عدد الموظفين المكلفين بعملية التوزيع لا يتناسب مع أعداد المراجعين، الأمر الذي يفاقم من بطء إنجاز المعاملات.

وأوضح أن المشكلة تتكرر بشكل شهري مع شريحة متقاعدي البيشمركة، ما يسبب معاناة متواصلة لهم، خصوصاً أن الكثير منهم يعتمدون على الرواتب التقاعدية لتأمين متطلبات المعيشة الأساسية.

وطالب حسن، حكومة إقليم كوردستان والجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلة وضمان صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، وإنهاء حالات التأخير المتكررة التي تواجه المتقاعدين.

ومن المنتظر أن تصدر الجهات المختصة توضيحاً بشأن أسباب تأخر صرف رواتب متقاعدي البيشمركة والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الإشكالية.