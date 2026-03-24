رغم الأمطار الغزيرة.. محافظ أربيل يطمئن الأهالي: لا وجود للفيضانات

شفق نيوز- أربيل

طمأن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، مواطني المحافظة بعدم وجود فيضانات في المدينة بسبب الإجراءات المتخذة من قبل إدارته، رغم كميات الأمطار الغزيرة على مناطق المحافظة.

وقال خوشناو، في تصريح للصحفيين، من بينهم مراسل وكالة شفق نيوز: "في شتاء هذه السنة وحتى اليوم، هطلت 500 ملي لتر من الأمطار في أماكن مختلفة ضمن محافظة أربيل ولكن لم نشهد أي حالات فيضان، وذلك بسبب الإجراءات التي تم اتخاذ خلال الفترة الماضية من فرق الجهات المعنية".

ولفت خوشناو إلى أن "محافظة أربيل قامت بتشكيل غرفة عمليات تتضمن عدة لجان في البلديات والجهات المعنية وذلك لتنفيذ المشاريع الخدمية وتطبيق الإجراءات المتفق عليها".

ويوم أمس الاثنين، أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، ارتفاع مناسيب المياه في سدود الإقليم جراء موجة الأمطار الأخيرة، مؤكدة أن سدّي دوكان ودربنديخان استقبلا أكثر من 242 مليون متر مكعب من المياه.

وشهد سد "كسنزان" في محافظة أربيل، يوم الأحد الماضي، امتلاءً كاملاً عقب موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، ما أدى إلى تدفق المياه الزائدة عبر مساراتها الطبيعية باتجاه المناطق المحيطة.

وكانت مناطق عدة في مدن إقليم كوردستان، ومدن عراقية أخرى قد شهدت تساقط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه والسدود، فضلاً عن اجتياح السيول لمناطق متفرقة من هذه المدن.