رغم الأجواء الصيفية.. سماء كوردستان تواصل المطر

شفق نيوز- أربيل

أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الأمطار التي شهدتها مختلف المدن الكوردستانية خلال الـ12 ساعة الماضية.

وبحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد كانت محافظة دهوك الأدنى في مستوى هطول الأمطار، في حين سجلت إدارة زاخو المستقلة أعلى معدل أمطار.

وسجلت دهوك قطرات متفرقة، وفي العمادية وبامرني بلغ معدل الأمطار 0.2 ملم لكل منهما، تلتهما أربيل بـ0.7 ملم، وكلار 1.2 ملم، وعقرة 1.4 ملم، وبازيان 4.6 ملم.

في حين سجل قضاء جمجمال في محافظة السليمانية معدل أمطار بلغ 5.0 ملم، وميدان 5.2 ملم، وإدارة سوران 6.0 ملم، وحاجي عمران 6.2 ملم، وبيرمام 7.9 ملم، والسليمانية 10.1 ملم، ودربنديخان 12.0 ملم، وجاءت إدارة زاخو بأعلى معدل بلغ 12.8 ملم.