"رغم المشاكل".. سفيرة السويد متفائلة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعربت السفيرة السويدية لدى العراق، يوم الاثنين، عن تفاؤلها من استمرار جهود إعادة إعمار إقليم كوردستان وخاصة أربيل.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، استقبلنا اليوم السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم، وبحثنا خلال الاجتماع، الوضع العام في العراق، كما ناقشنا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والسويد.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة الاتحادية، قال البيان، إنه تم التأكيد على أهمية وضرورة احترام الاتفاقيات بين الجانبين، بما يضمن حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية والدستورية.

كما شهد الاجتماع، بحسب البيان، التباحث بشأن الوضع الداخلي في إقليم كوردستان وأهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان، إذ جددنا التأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد خلال العام الجاري.

وأشارت السفيرة السويدية إلى أنه على الرغم من المشاكل والمعوقات، إلّا أن ما يبعث على التفاؤل هو استمرار جهود إعادة إعمار إقليم كوردستان وتنميته، ولا سيّما في أربيل.

كذلك تطرقنا في الاجتماع، بحسب البيان، إلى أهمية الارتقاء بوضع المرأة في كوردستان، إلى جانب تكافؤ الفرص لها في مختلف المجالات.