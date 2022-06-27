"رغم القصف".. دانة غاز تعلن الاستمرار بالانتاح

شفق نيوز/ اكدت شركة دانة غاز الإماراتية، اليوم الاثنين، الاستمرار في عملية الانتاج بصورة طبيعة.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الشركة تستمر بشكل طبيعي بالانتاج في حقول ومقر الشركة في ناحية قادر كرم بمحافظة السليمانية، بعد الهجوم الصاروخي على حقل غاز كورمور.

وقد تعرضت حقول غاز كورمور في جمجمال لقصف صاروخي، ولثلاث مرات متتالية في اربعة ايام بصواريخ اطلقت عليها من قرى تقع ضمن السيطرة الاتحادية او ما يسمى بمناطق الفراغ الامني، دون تحديد الجهات التي قامت بالقصف.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمس الاحد ، عن تدويل ملف الهجمات الصاروخية المتكررة على إقليم كوردستان، وذلك في أول رد فعل من نوعه.