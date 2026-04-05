رغم القصف اليومي.. ليالي أربيل تجذب العوائل والسياح (صور)

شفق نيوز- أربيل

على الرغم من الهجمات اليومية المتكررة بالطائرات المسيرة وأحياناً بالصواريخ التي تحاول تعكير صفو سماء أربيل بين الحين والآخر، إلا أن "قلعة التاريخ" وأسواقها العتيقة لا تزال تعج بالحياة، لترسم ليالي المدينة لوحة من التحدي الصامت الذي يرفض الانكسار أمام لغة التهديد.

وتشهد منطقة القلعة وسط مدينة أربيل إقبالاً لافتاً مع حلول المساء، حيث تتدفق العوائل والسياح من مختلف المحافظات العراقية ومن الخارج، للاستمتاع بالأجواء الخلابة التي تمزج بين عبق الماضي وحداثة المدينة.

ورغم الأنباء التي تتصدر الوكالات عن استهدافات بالمسيرات، إلا أن المقاهي والساحات العامة المحيطة بالمنارة والقلعة تسجل حضوراً كاملاً، في رسالة واضحة على استمرارية الحياة الطبيعية.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز آراء عدداً من المواطنين والزائرين المتواجدين في أربيل، حيث يقول الحاج جاسم، سائح من محافظة النجف، لوكالة شفق نيوز: "نسمع في الأخبار عن هجمات لكننا عندما نأتي إلى هنا نجد عالماً آخر. أربيل مدينة مضيافة وجميلة".

ويضيف: "نحن نقضي سهراتنا في القلعة حتى ساعات الفجر الأولى دون خوف. هذه المدينة روحها قوية وتستقبل الجميع بابتسامة".

بدوره يؤكد شوان كوردي، صاحب متجر في سوق القلعة، لوكالة شفق نيوز، أن "الهدف من المسيرات هو إخافة الناس وضرب السياحة، لكن أنظر حولك، الأسواق ممتلئة والعوائل الكوردية والعربية تجلس جنباً إلى جنب. نحن اعتدنا على القوة، والقلعة التي صمدت آلاف السنين لن تهزها مسيرة من هنا أو هناك".

إلى ذلك، يشير أمير، مواطن من أربيل، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "أجواء أربيل في الليل لا تُقاوم، خاصة مع نسمات الهواء الباردة قرب القلعة، وحياتنا مستمرة بشكل طبيعي نوعاً ما. المسيرات شيء عابر، أما جمال أربيل وتاريخها فهو الباقي".