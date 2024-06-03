رغم القرارات الحكومية.. ارتفاع أسعار اللحوم في السليمانية يؤرق المواطنين (صور)

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم سوق الجزارين في السليمانية، آسو عمر، اليوم الاثنين، أن أسعار اللحوم الحمراء ما زالت مرتفعة ولم تنخفض إلا قليلاً جداً على الرغم من القرارات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان بهذا الصدد.

وقال عمر لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار اللحوم الحمراء تتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف دينار للكيلو غرام الواحد بحسب عمر الحيوان المذبوح، على الرغم من جملة القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية في الإقليم لكن الأسعار لم تنخفض سوى ألف دينار فقط للكيلو".

وبين أن "البعض توقع أن تتراجع أسعار اللحوم بنسبة 50% لكن هذا يتطلب دخول كميات كبيرة من الحيوانات لمحافظتي أربيل والسليمانية ويتطلب تقليل الأسعار من الدول المصدرة".

وأشار إلى أن الجزارين لا يستطيعون أن يخفضوا سعر اللحوم أكثر من هذا وفي حال تراجعت الأسعار من الدول المصدرة أو أصحاب المواشي حينها بالإمكان تخفيض الأسعار".

وأكد عمر "أسعار الحيوانات مرتفعة بصورة عامة في جميع المناطق والبلدان لكن ليس الوضع يختلف في السليمانية حيث أنها مرتفعة بشكل كبير وفي المقابل هناك تراجع في القدرة الشرائية للمواطن بسبب تأخر صرف الرواتب الحكومية".

وختم بالقول إن "عدم صرف الرواتب في مواعيدها المحددة يجعل من الأسعار مرتفعة على المواطن وحتى وإن انخفض سعر كيلو اللحم إلى عشرة آلاف دينار فهو يبقى مرتفعاً بالنسبة للوضع الاقتصادي للموظفين والمتقاعدين بسبب تأخر صرف الرواتب".