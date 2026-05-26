رغم الظروف الاقتصادية.. إقبال واسع على شراء المواشي في دهوك (صور)

مع حلول عيد الاضحى، شهدت أسواق بيع الأضاحي في محافظة دهوك حركة متزايدة وسط وفرة في عرض الأغنام والعجول مقابل ارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أكده "باعة مواش" ومختصون في الطب البيطري.

وقال الحاج دژوار عادل وهو أحد أصحاب ساحات بيع المواشي في دهوك ويعمل في هذا المجال منذ نحو 25 عاما لوكالة شفق نيوز، إن الأسواق تشهد إقبالا تدريجياً من المواطنين مع اقتراب العيد، ومعظم الساحات تضم مختلف أنواع الأضاحي من عجول وخراف ونعاج.

وأضاف ان اسعار المواشي ارتفعت هذا العام بشكل واضح مقارنة بالسنوات الماضية، عازيا ذلك الى تراجع استيراد الحيوانات من الخارج ولاسيما من البرازيل والاوروغواي، فضلاً عن قلة اعداد المواشي المحلية وارتفاع اسعارها في سوريا والعراق.

وأوضح، ان العجول المحلية الكوردسة، تحظى باقبال اكبر من قبل المواطنين الراغبين باداء الاضحية لما تتميز به من جودة اللحم ونظافته، مشيراً إلى أن غالبية المبيعات هذا الموسم كانت من المواشي المحلية.

ولفت عادل الى ان اسعار العجول تختلف بحسب الوزن، اذ يبلغ سعر العجل الذي يزن نحو 400 كيلوغرام قرابة ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار، فيما تصل بعض العجول الكبيرة الى اربعة ملايين دينار، بينما تتراوح اسعار النعاج بين 500 الف و600 الف دينار، وتبدأ اسعار الخراف من 600 الف دينار وقد تصل الى مليون دينار.

وأكد أن اغلب الزبائن يفضلون الشراء وفق الوزن بالكيلوغرام بدلا من التقدير الجزافي، كونه اكثر وضوحا وضمانا للسعر.

وتابع عادل، ان الساحة باعت حتى الآن ما بين 70 إلى 80 عجلاً، مع توقعات بارتفاع المبيعات خلال اليومين المقبلين.

من جانبه، قال المواطن اوميد برواري وهو احد المتبضعين في سوق الأضاحي لوكالة شفق نيوز، إن اسعار المواشي هذا العام مرتفعة مقارنة بالاعوام السابقة، الأمر الذي دفع بعض العائلات الى الاشتراك فيما بينها لشراء عجل واحد وتقاسم الأضحية.

وأضاف أن المواطنين ما زالوا حريصين على أداء شعيرة الأضحية، رغم الظروف الاقتصادية، لكن ارتفاع الاسعار أثر على القدرة الشرائية للكثير من العائلات خاصة أصحاب الدخل المحدود.

وفي السياق ذاته، دعت مديرية الطب البيطري في دهوك، المواطنين الى الالتزام بالذبح داخل المجازر الرسمية المعتمدة محذرة من مخاطر الذبح المنزلي في ظل انتشار الامراض الفيروسية وفي مقدمتها الحمى النزفية

وقال مسؤول شعبة الصحة الحيوانية في الدائرة د.كاوة باسل لوكالة شفق نيوز، إن جميع المجازر التابعة للمديرية ستكون مفتوحة خلال أيام عيد الاضحى الاربعة، مع تواجد فرق بيطرية متخصصة لاجراء الفحوصات الصحية للحيوانات قبل الذبح وبعده بهدف ضمان وصول لحوم سليمة وامنة الى المواطنين.

واكد باسل، أن الذبح داخل المنازل، يشكل خطرا صحيا بسبب احتمالية انتقال العدوى عبر الدم او مخلفات الحيوانات، داعيا المواطنين الى ارتداء القفازات والكمامات عند التعامل مع اللحوم والتخلص من الفضلات الحيوانية في الاماكن المخصصة لها.

وشدد على ضرورة شراء اللحوم المختومة بختم المجازر الرسمية، كونها خضعت للفحص البيطري، مختتماً حديثه بالقول، إن الطهي الجيد للحوم واتباع اجراءات السلامة الصحية يسهمان في الحد من مخاطر الاصابة بالامراض المعدية خلال موسم العيد.