"رغم الروتين".. السليمانية تستقبل 40 ألف سائح ليلة رأس السنة وتستعد لـ"النرجس"

شفق نيوز/ أعلن المتحدث الرسمي باسم سياحة السليمانية آرام شواني، اليوم الأحد، أن أكثر من 40 ألف سائح وصلوا إلى المحافظة ليلة رأس السنة 2023، مشيرا الى أن هناك أكثر من 1500 منطقة جذب سياحي في محافظة السليمانية تم افتتاح 68 منها العام الماضي.

وقال شواني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوضع السياحي يتحسن عاما بعد عام لأن قطاع السياحة جديد في اقليم كوردستان، مبينا أن حكومة اقليم كوردستان لم تتمكن من تسهيل ومساعدة قطاع السياحة والاستثمار السياحي، لأن الروتين الإداري أصاب قطاع السياحة والاستثمار السياحي بالشلل.

وشدد على أنه "من أجل النهوض بقطاع السياحة وتشجيع المزيد من السائحين على القدوم إلى إقليم كوردستان، يجب علينا تسهيل الاستثمار السياحي الجيد، لأن الزيادة في الضرائب لها تأثير كبير على تراجع قطاع السياحة"، لافتا إلى أن "الكثير من المرافئ السياحية أغلقت بسبب الضرائب ".

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه في العام الماضي زار المدينة 30 ألف سائح فقط للعام 2022 ، لكن في العام الجديد 2023 ، جاء أكثر من 40 ألف سائح إلى السليمانية في الليلة الماضية، معظمهم من وسط وجنوب العراق.

وبين آرام شواني إنه في عام 2022 تم إصدار 68 رخصة لفتح مناطق جذب سياحي جديدة ، ليرتفع العدد الإجمالي للمناطق السياحية إلى أكثر من 1500 منطقة جذب سياحي [فنادق وموتيلات ومطاعم] .

واردف المتحدث باسم المديرية العامة للسياحة في السليمانية، أن إيرادات السياحة زادت بنسبة 16٪ العام الماضي مقارنة بعام 2021، وفقط في عام 2022 زاد عدد السياح عن عام 2021 بـ(مليون و100 ) الف سائح .

وبشأن خطة الدائرة لعام 2023 قال آرام شواني إنهم يخططون هذا العام لوضع حجر الأساس لـ "مدينة دوكان السياحية" وهي مشروع سياحي كبير وستصبح منطقة دوكان مركزا سياحيا مهما في إقليم كوردستان و العراق.

وأضاف أنهم يعملون على عقد "ملتقى النرجس السياحي" الثاني للترويج وتشجيع قطاع السياحة في السليمانية وتشجيع شركات ووكالات السياحة لاستقبال المزيد من السياح إلى السليمانية.

وفي عاصمة الإقليم اربيل، قدّر رئيس الحكومة المحلية فيها أوميد خوشناو، بوقت سابق يوم الأحد، بأن أعداد السائحين من مناطق وسط وجنوب الذين وفدوا على عاصمة إقليم كوردستان لإحياء ليلة رأس السنة الميلادية بقرابة 60 ألف شخص.