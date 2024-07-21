"رغم الدمار".. عودة 128 عائلة نازحة من مخيم كبرتو إلى سنجار (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في دهوك، اليوم الأحد، عن عودة 128 عائلة نازحة في مخيم كبرتو جنوب المحافظة إلى مناطقها في سنجار.

وقال مدير الدائرة ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز، أن عملية عودة النازحين تستمر بنجاح وهذا يأتي ضمن برنامج منظمة الهجرة الدولية (آي أو إم).

واوضح جعفر ان هناك تعليقا على قرار إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كوردستان في الوقت الحالي، مشيرا الى وجود مفاوضات جارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لإيجاد حلول ايجابية اخرى تخدم عملية العودة.

واضاف ان الحكومة الاتحادية وصلت الى استنتاج بان إغلاق المخيمات في 30 تموز 2024 قد لا يخدم مصلحة النازحين في الوقت الحالي.

من جانبه أعرب أحد النازحين العائدين إلى سنجار عن استعداده للعودة إلى منزله في القضاء الذي نزح منه منذ عشر سنوات.

ومع ذلك، يقول لوكالة شفق نيوز، إلى أنه وأسرته سيظلون في الخيمة بدلاً من منازلهم المدمرة، معتبرًا أن التعويض المقدم "غير كافٍ".

يذكر أن برنامج العودة الطوعية ياتي كجزء من جهود اعادة اعمار المناطق المتضررة حيث عاد أكثر من 700 عائلة من مخيمات محافظة دهوك الى سنجار حتى الآن