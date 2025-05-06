رغم الحظر الجوي.. انطلاق منتدى الاقتصاد العراقي التركي في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة السليمانية فعاليات منتدى الاقتصاد العراقي التركي، بمشاركة واسعة من شركات عراقية وتركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، رغم استمرار الحظر الجوي التركي المفروض على مطار السليمانية.

وقال المشرف على المنتدى، حسن رحيم، لوكالة شفق نيوز، إن المنتدى يركز على هدفين رئيسيين، أولهما التأكيد على أن الحظر الجوي التركي لا يشكّل عائقاً نهائيا أمام استمرار التبادل التجاري بين السليمانية وتركيا، والثاني يتمثل في الضغط على الحكومة التركية لرفع الحظر الجوي عن مطار السليمانية، الذي وصفه بأنه "مدني ولا علاقة له بأي توجهات سياسية أو عسكرية".

وأضاف، أن "المنتدى بدأ بجلسة تناولت تأثيرات غلق المطار على الحركة التجارية، وسبل معالجتها من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، فيما سيتضمن المحور الثاني لقاءات ثنائية بين الشركات العراقية خصوصاً من السليمانية وإقليم كوردستان ونظيراتها التركية، بهدف التوصل إلى اتفاقيات شراكة وتعاون تعزز من الواقع التجاري وتدعم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين".

وأشار رحيم إلى أن "المنتدى سيمهد لتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين الشركات الحاضرة، في ظل اهتمام متزايد بتطوير التجارة بين العراق وتركيا، ولاسيما عبر إقليم كوردستان، لما تحققه من منفعة اقتصادية كبيرة لكلا البلدين".

ويمثل المنتدى رسالة واضحة بأن التبادل التجاري لا يجب أن يكون رهينة التوترات السياسية، كما يعكس إصرار القطاع الخاص في العراق وتركيا على بناء علاقات مستدامة، تتجاوز العقبات وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.