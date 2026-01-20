رغم التحذير الأميركي.. وقفة احتجاجية في أربيل تطالب بوقف عمليات شمالي سوريا (صور)

شفق نيوز- أربيل

نظم العشرات من المواطنين والناشطين، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة، للمطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف العمليات العسكرية المستمرة في مناطق شمالي سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، إن المحتجين، وبينهم كورد سوريون وناشطون مدنيون، تجمعوا أمام مبنى المنظمة الدولية رافعين لافتات تندد بالتصعيد العسكري الأخير، والاشتباكات التي شهدتها مناطق شمالي سوريا، والتي تسببت بموجات نزوح جديدة وسقوط ضحايا مدنيين.

وفي وقت سابق، أصدرت القنصلية الأميركية في أربيل تنبيهاً أمنياً حذّرت فيه من دعوات للتظاهر في المدينة ومناطق أخرى من إقليم كوردستان، داعيةً مواطنيها إلى تجنّب التجمعات ومتابعة التطورات عبر وسائل الإعلام، مع التحذير من احتمال تطور الاحتجاجات بشكل مفاجئ وتعطيل الحركة والخدمات أو تحوّلها إلى أعمال عنف.

ويشهد شمال وشرق سوريا منذ أيام مواجهات مسلحة بين قوات الجيش و"قسد"، وتطورت الاشتباكات، أمس الاثنين، لتصل إلى السجون التي تضم عناصر "داعش"، الأمر الذي أدى لتبادل الاتهامات بين الطرفين حول فتح السجون أو السيطرة عليها.