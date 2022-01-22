رغم البرد وكورونا.. كرميان تستبعد تعطيل الدوام الرسمي

شفق نيوز/ استبعدت إدارة وحدة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي مجدداً رغم أجواء البرد القارص وتداعيات ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وقال المتحدث الإعلامي عن الإدارة جومان احمد لوكالة شفق نيوز، إن إدارة كرميان لن تعطل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية غداً بعد ارتفاع درجات الحرارة من -2 الى 7 درجات والسيطرة التامة على إصابات كورونا في مناطق كرميان.

واكد أحمد، أن إدارة كرميان اضطرت الى تعطيل الدوام الرسمي الخميس الماضي بسبب البرد القارص تزامنا مع قرارات السلامة في محافظات الإقليم واجواء البرد القارص.

وأشار الى عدم وجود مخاوف تعيق عمل المؤسسات والدوائر الحكومية والمدارس في عموم مناطق وحدة كرميان.

واضطرت عدة مناطق ومحافظات في إقليم كوردستان الى تعطيل الدوام الرسمي بسبب أجواء البرد والثلوج خلال الأيام الماضية.