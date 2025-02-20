رغم الامطار والثلوج.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين العماليين والجيش التركي شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان المواجهات المسلحة اندلعت في محيط قريتي كوهرزي وبلافة على سفح جبل متين دون توفر معلومات حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية او المادية لدى الطرفين.

واشار المصدر الى ان المنطقة تشهد في الوقت الحالي تساقطا كثيفا للامطار والثلوج الا ان ذلك لم يمنع استمرار الاشتباكات حيث لا تزال اصوات اطلاق الرصاص من الاسلحة الرشاشة والمتوسطة تسمع بوضوح من قبل سكان القرى القريبة.