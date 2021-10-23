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رغم ارتفاع سعر البنزين .. لا زيادة في أسعار أجرة سيارات النقل في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-23T09:13:58+0000
رغم ارتفاع سعر البنزين .. لا زيادة في أسعار أجرة سيارات النقل في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت نقابة المواصلات في كوردستان اليوم السبت عن عدم رفع أجور النقل الداخلي أو الخارجي في الإقليم على خلفية تداعيات ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أسعار الأجرة لحافلات نقل الركاب أو سيارات الأجرة الصغيرة ثابته ولا يجوز زيادتها بحجة ارتفاع أسعار الوقود.

وأضافت أن اي ارتفاع بالأسعار سيحمل سائق المركبة مسؤولية المسألة القانونية لانه يعد مخالفة يجب المحاسبة عليه.

واشارت النقابة في بيانها إلى أن رفع الأسعار يجب أن يخضع لموافقة إدارة المحافظة حصرا.

هذا وقد اعلنت إدارة قائمقامية السليمانية المركز اليوم في بيانا لها أن أسعار أجرة النقل الداخلي ثابتة للحافلات هي (500) دينار للراكب الواحد ولا يجوز التلاعب بها.

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