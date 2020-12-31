رغم ارتفاع الأسعار.. أسواق ديرك تشهد اقبالا كبيراً عشية رأس السنة

شفق نيوز/ شهدت أسواق مدينة ديرك أقصى شمال وشرقي سوريا، يوم الخميس، اقبالا كبيرا عشية رأس السنة الميلادية في ظل غياب الالتزام بالإجراءات الوقائية بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال محمد أمين وهو بائع خضار وفاكهة لوكالة شفق نيوز، إن السوق شهد منذ ساعات الصباح الأولى إقبالا جيدا على شراء مستلزمات الاحتفال برأس السنة.

وأضاف أمين؛ أن الإقبال لا بأس به رغم أن الأسعار تعتبر مرتفعة مقارنة مع قوائم السنة الفائتة.

من جانبها؛ اشتكت فاطمة علي من ارتفاع أسعار المواد واللحوم قائلة، إن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة من السنة بسبب إقبال الأهالي على الشراء للاحتفال برأس السنة الأمر الذي استغله التجار لبيع بضاعتهم بأسعار متفاوتة.

أما أحمد الحسن وهو عامل مياوم منعه ارتفاع الأسعار من شراء كل ما يحتاجه لإسعاد أطفاله في ليلة رأس السنة حيث أوضح أنه اكتفى بشراء القليل من الفواكه فقط.

هذا وقد كثفت القوى الأمنية في مدينة ديرك من دورياتها في مداخل ومخارج المدينة والأسواق ضمن الإجراءات التي تقوم بها لضبط الأمن خلال احتفالات عيدي الميلاد ورأس السنة.