رغم ارتفاع الأسعار.. اهالي دهوك يقبلون على شراء الملابس الجديدة استعدادا لنوروز (صور)

شفق نيوز/ سجلت أسواق مدينة دهوك اقبالا واسعا من قبل السكان لشراء الملابس الكوردية ومستلزمات عيد نوروز رغم الازمة المالية وارتفاع أسعار الدولار، استعدادا للاحتفال بالعيد في 21 من شهر آذار الجاري.

وتقول نشتمان ابابكر وهي تتجول في سوق دهوك الرئيسي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ "جئنا الى السوق لشراء الملابس الكوردية لنحتفل بها لعيد نوروز لكن لاسف هذا العام الملابس والمستلزمات الاخرى غالية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، رغم ذلك نحن سنقوم بشرائها لان هذه هي اعرافنا وتقاليدنا للاحتفال بالعيد".

من جانبه؛ قال علي برواري صاحب محل بيع الملابس الكوردية التقليدية لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذه السنة ليس كالسنوات السابقة، إذ ان هناك إقبالا ضعيفا على شراء الملابس اولا بسبب عدم استقرار صرف الدولار وثانيا عيد نوروز يتزامن مع شهر رمضان".

ويشير برواري إلى أنه "من المؤمل ان يكون اليوم الثالث من عيد نوروز يصادف اليوم الاول من شهر رمضان لذا العيد نوروز سيكون يومين فقط".