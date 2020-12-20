رغم اتفاق اربيل وبغداد .. تراجع اقبال النازحين على العودة لسنجار

شفق نيوز/ قال مسؤول محلي يوم الاحد ان نسبة النازحين من مخيمات محافظة دهوك الى مناطقهم الاصلية في قضاء سنجار قد انخفضت رغم اتفاق حكومة اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الاوضاع في القضاء المتنازع عليها وذات الاغلبية من الديانة الايزيدية.

وقال خوديدا جوقي مدير ناحية الشمال بقضاء سنجار لشفق نيوز ان معدل 20 عائلة نازحة تعود يوميا الى مناطقهم بسنجار بعد الاتفاق المبرم بين اربيل وبغداد فيما كانت اكثر من 100 عائلة تعود الى مناطقها قبل الاتفاق، موضحا اي ان نسبة انخفاض العائدين وصلت الى 80%.

واضاف ان الاوضاع في مناطق سنجار مستتبة امنيا مع ستمرار عمل المنظمات الانسانية داخل مدن وبلدات القضاء .

من جانب اخر عزا بير ديان مسؤول فرع سنجار لمؤسسة بارزاني الخيرية في تصريح لوكالة شفق نيوز تراجع نسبة العودة الى انتظار النازحين ما تتمخض عنه نتائج تنفيذ بنود الاتفاق.

واردف بالقول ان النازحين يحدوهم الامل للحصول على تعويضات مادية من قبل الحكومة الاتحادية اضافة الى عدم استقرار الاوضاع الامنية بسنجار كون النازحين غير واثقين من خروج قوات حزب العمال الكوردستاني الذين استبدلو ا ملابسهم العسكرية فقط دون الخروج من المدينة .

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الاول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

والاتفاق الجديد سيعالج مسألة إزدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.